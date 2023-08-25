"Прощай, мой генерал", – президент Франции отдал последние почести Жану-Луи Жоржелену

У гроба генерала, курировавшего восстановление Нотр-Дама, стояли президент Макрон с супругой, премьер-министр и члены правительства.

Франция с почестями простилась с генералом Жаном-Луи Жоржеленом, бывшим главой генштаба и куратором реставрации собора Парижской Богоматери.

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Общенациональное прощание с военачальником состоялось во дворе Дома инвалидов, где собрались более тысячи человек.

На государственной траурной церемонии с 15-минутной речью выступил Эммануэль Макрон. "8 декабря 2024 года, когда в мы снова увидим шпиль Нотр-Дама в небе над Парижем, вы будете с нами", – заявил глава государства.

Эммануэль Макрон: "Франция потеряла великого солдата".

74-летний генерал погиб в результате падения в Пиренеях, его тело обнаружили 18 августа на слонах горы Мон-Вальер, куда он отправился в одиночный поход.

Похороны генерала состоятся 31 августа в его родной деревне Аспет в Верхней Гаронне, недалеко от испанской границы.