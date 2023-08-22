Греция: число жертв второй волны лесных пожаров выросло до 26

По меньшей мере 26 обгоревших тел найдены в районе лесного пожара на северо-востоке Греции, в национальном парке Дадия. Это не только известный как место гнездования редких птиц заповедник, здесь проходит маршрут нелегальных мигрантов.
По меньшей мере 26 обгоревших тел найдены в районе лесного пожара на северо-востоке Греции, в национальном парке Дадия. Это не только известный как место гнездования редких птиц заповедник. Здесь проходит маршрут проникновения в страну нелегальных мигрантов, отмечают специалисты. Ещё одной жертвой второй волны лесных пожаров стал пожилой пастух в Беотии.
Во вторник греческая пожарная служба отдала приказ об эвакуации тысяч жителей района на севере Афин. В Ано Лиосия проживают до 25 тысяч человек, и власти решили не играть с огнём после того как в соседнем районе Фили загорелись дома.
По мнению экспертов, "ситуация беспрецедентная, погодные условия экстремальные", поскольку возникшие во вторник пожары прямо на глазах "сильно распространились за короткий промежуток времени".
На северо-востоке Греции пламенем объяты острова Эвия и Кифнос, а также Беотия к северу от Афин. Полыхают также Пелопоннес и запад страны.