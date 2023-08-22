Греция: число жертв второй волны лесных пожаров выросло до 26

По меньшей мере 26 обгоревших тел найдены в районе лесного пожара на северо-востоке Греции, в национальном парке Дадия. Это не только известный как место гнездования редких птиц заповедник, здесь проходит маршрут нелегальных мигрантов.

По меньшей мере 26 обгоревших тел найдены в районе лесного пожара на северо-востоке Греции, в национальном парке Дадия. Это не только известный как место гнездования редких птиц заповедник. Здесь проходит маршрут проникновения в страну нелегальных мигрантов, отмечают специалисты. Ещё одной жертвой второй волны лесных пожаров стал пожилой пастух в Беотии.

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Во время пожара в Александруполисе, в ходе проверки на месте, члены пожарной команды обнаружили в районе Аванта тела 18 человек возле хижины. Учитывая, что из близлежащих районов не поступало никаких заявлений об исчезновении или пропаже жителей, в настоящее время расследуется версия о том, что эти тела принадлежат людям, незаконно проникшим в страну. Стоит напомнить, что со вчерашнего дня по всему району было разослано 112 сообщений об эвакуации Яннис Артопиос Пожарный департамент Греции

Во вторник греческая пожарная служба отдала приказ об эвакуации тысяч жителей района на севере Афин. В Ано Лиосия проживают до 25 тысяч человек, и власти решили не играть с огнём после того как в соседнем районе Фили загорелись дома.

По мнению экспертов, "ситуация беспрецедентная, погодные условия экстремальные", поскольку возникшие во вторник пожары прямо на глазах "сильно распространились за короткий промежуток времени".

На северо-востоке Греции пламенем объяты острова Эвия и Кифнос, а также Беотия к северу от Афин. Полыхают также Пелопоннес и запад страны.