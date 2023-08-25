Дания готовится к запрету сожжения Корана

Новый закон будет распространяться и на осквернение Библии, Торы или религиозных символов, таких как распятие.

В пятницу правительство Дании представило законопроект, запрещающий сжигание Корана, после того как осквернение священной книги ислама вызвало напряженность в ряде мусульманских стран.

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Как заявил на пресс-брифинге министр юстиции Петер Хуммельгаард, закон будет "запрещать неподобающее обращение с предметами, имеющими важное религиозное значение для религиозной общины".

Это положение будет распространяться и на осквернение Библии, Торы или религиозных символов, таких как распятие.

В частности, речь идет о сожжении или попрании таких объектов в общественном месте, а также в частном месте, если намерение состоит в том, чтобы распространить осквернение среди широкой общественности.

Сожжение Корана, являясь "в корне неуважительным действием", "наносит ущерб Дании и датским интересам", - продолжил министр юстиции. "Мы не можем оставаться безучастными к тому, что несколько человек делают все возможное, чтобы спровоцировать насильственную реакцию", - подчеркнул он.

Законопроект будет представлен депутатам 1 сентября и будет "рассмотрен при необходимости до конца парламентского года", то есть до Рождества, заявили в Министерстве юстиции.

Законопроект не будет распространяться на устные или письменные высказывания, включая рисунки, отметили в правительстве.

В последнее время Дания и соседняя с ней Швеция стали объектом гнева в мусульманских странах. Так, в Ираке сотни демонстрантов, поддерживающих влиятельного религиозного лидера Муктады ас-Садра, в конце июля попытались пройти маршем к посольству Дании в Багдаде.

Шесть лет назад в Дании была отменена статья о богохульстве, которая предусматривала наказание за публичное оскорбление религии.-

Согласно новому положению, нарушители будут наказываться штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.