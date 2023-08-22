"Работаем. Температура +50. Всё, как мы любим": первое появление Евгения Пригожина после мятежа

По словам ЧВК "Вагнер", он находится в на африканском континенте, чтобы сделать "Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной"

Глава ЧВК "Вагнер" опубликовал первое после неудавшегося мятежа видеообращение, как утверждается, из Африки. По словам Евгения Пригожин, он находится там, чтобы "сделать Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной".

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"Работаем. Температура +50, все как мы любим. ЧВК "Вагнер" проводит РПД [разведывательно-поисковые действия]. Делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, "Аль-Каиду" и других бандосов", — заявил Пригожин на видео.

По его словам, ЧВК "продолжает выполнение задач, которые были поставлены", как и набор новых бойцов в свои ряды.

В феврале Пригожин заявлял, что, когда в услугах бойцов ЧВК больше не будут нуждаться, компания свернет свою деятельность в Украине и "уйдет в Африку".

После попытки мятежа по договоренности с Кремлем Пригожин вместе с частью бойцов ЧВК отправился в Беларусь. Но затем стало известно, что он прилетал 29 июня в Москву на встречу с Владимиром Путиным и был замечен на саммите Россия-Африки в Санкт-Петербурге 27 июля.