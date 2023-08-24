Знаменитый монастырь в Стири спасали от огня монахи и добровольцы

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, монастырь Осиос-Лукас в Стири (центральная Греция), оказался окруженным бушующими пожарами. В среду крупный очаг возгорания в Беотии перекинулся и на этот район.

Пожарные, монахи и добровольцы приложили невероятные усилия, чтобы спасти от полного разрушения исторический монастырь X века, один из важнейших византийских памятников в мире.

В результате пожара выгорел двор монастыря и одно из древнейших зданий комплекса, включая его крышу.

Ранее в среду монастырь и место паломничества были закрыты для посетителей, которых эвакуировали в безопасное место.

На место пожара прибыли министр культуры Лина Мендони и епископ Тивы, Ливадии и Авлиды.

На территории монастыря находятся одна из наиболее хорошо сохранившихся коллекций мозаик эпохи македонского ренессанса в Византии и фрески XI-XIII веков.