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Испания встретила своих чемпионок

Автор победного года Ольга Кармона на руках своих подруг по команде
Автор победного года Ольга Кармона на руках своих подруг по команде Авторское право Manu Fernandez/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
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Позже Ольга Кармона, автор единственного гола, назвала минувшую субботу "лучшим и худшим днем в своей жизни". Сразу после победного финала она узнала о смерти отца.

Тысячи испанских болельщиков собрались в Мадриде, чтобы отпраздновать победу своей женской команды на чемпионате мира по футболу.

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Несмотря на позднее время и утомительный перелет из Австралии победительницы разделили свою радость с ликующей толпой почти сразу после приземления.

Футболистки объехали испанскую столицу на автобусе с открытым верхом.

Улицы были заполнены болельщиками в красных футболках, размахивающими флагами и держащими в руках плакаты с поздравлениями в адрес женской "красной фурии".

Победу сборной Испании в финале с англичанками принес единственный гол, забитый защитницей Ольгой Кармоной на 29-й минуте матча.

Сразу после игры футболистка узнала о смерти отца. Позже Кармона сказала: "это был лучший и худший день в моей жизни".

Игроки прибыли на место празднования около полуночи. В ожидании футболисток в парке "Мадрид Рио" болельщиков развлекали диджей и местные музыканты.

Празднование завершилось около четырех часов спустя, когда на сцену посыпалось конфетти, а игроки, персонал и болельщики все вместе спели бессмертную композицию Queen "Мы - чемпионы".

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