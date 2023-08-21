Испания празднует чемпионский титул

Болельщики сборной Испании празднуют победу на чемпионате мира, который стал настоящим праздником женского футбола

Испанские болельщики празднуют победу женской футбольной сборной в финале чемпионата мира. В решающем матче в Сиднее "Красная фурия" победила сборную Англии со счетом 1:0.

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Это первый мировой трофей сборной Испании. Она также стала первой европейской командой, добившейся такого успеха, за последние 16 лет.

"На мне была футболка Англии, но я ставил на Испанию, так что это был беспроигрышный вариант", - говорит этот парень.

"Мне просто очень понравилось", - говорит эта женщина.

"Все матчи было просто потрясающими, это победа для женского футбола, это было великолепно", - считает эта болельщица.

Турнир, проходивший в Австралии и Новой Зеландии, стал настоящим праздником женского футбола. Внимание к нему было сопоставимо с мужскими чемпионатами. А в некоторых странах даже были побиты рекорды телеаудитории.