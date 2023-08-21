Президенту Федерации футбола Испании пришлось извиняться за поцелуй

Скандал вокруг поведением спортивного чиновника на церемонии награждения чемпионов мира по футболу получил новый поворот.
Президенту Федерации футбола Испании Луису Рубиалесу пришлось извиниться за свое поведение по отношению к игроку женской сборной Дженни Эрмосо. После того, как она получила золотую медаль, он неожиданно поцеловал её в губы. Критики отмечают, что это можно было рассматривать как принуждение, поскольку чиновник удерживал девушку во время поцелуя.
Скандал разгорелся после церемонии награждения победителей женского чемпионата мира по футболу: Испания в финале обыграла Англию. Впоследствии Эрмосо написала в социальных сетях, что поцелуй был отвратителен. Министр спорта Испании назвал поведение Рубиалеса неприемлемым.