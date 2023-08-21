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Президенту Федерации футбола Испании пришлось извиняться за поцелуй

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес
Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес Авторское право RFEF
By Андрей Позняков
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Скандал вокруг поведением спортивного чиновника на церемонии награждения чемпионов мира по футболу получил новый поворот.

Президенту Федерации футбола Испании Луису Рубиалесу пришлось извиниться за свое поведение по отношению к игроку женской сборной Дженни Эрмосо. После того, как она получила золотую медаль, он неожиданно поцеловал её в губы. Критики отмечают, что это можно было рассматривать как принуждение, поскольку чиновник удерживал девушку во время поцелуя.

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Есть одна вещь, о которой я сожалею: это то, что произошло между мной и игроком (Дженни Эрмосо), с которым у меня прекрасные отношения, как и у других. Конечно, я совершил ошибку, и я должен признать это. Это было сделано без какого-либо злого умысла в момент наивысшего энтузиазма. То, что произошло, произошло, я думаю, очень спонтанно.
Луис Рубиалес
президенту Федерации футбола Испании

Скандал разгорелся после церемонии награждения победителей женского чемпионата мира по футболу: Испания в финале обыграла Англию. Впоследствии Эрмосо написала в социальных сетях, что поцелуй был отвратителен. Министр спорта Испании назвал поведение Рубиалеса неприемлемым.

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