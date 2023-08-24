Рухнувший самолёт с Пригожиным: "Мы не имеем к этому отношения" – Зеленский

Был ли основатель ЧВК "Вагнер" среди погибших в Тверской области? Тела всех пассажиров разбившегося самолёта и членов экипажа доставлены на опознание. В Кремле никак не комментировали эти события.

Российские власти расследуют дело о крушении частного самолёта в Тверской области, которое предположительно привели к гибели Евгения Пригожина и его приближённых.

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Бизнес-джет основателя ЧВК "Вагнер" разбился в среду вечером в 50 километрах от резиденции Владимира Путина на Валдае.

Останки всех 7 пассажиров и 3 членов экипажа доставили в морг на опознание.

Версии случившегося

Ряд СМИ заявили, что глава наёмников и его соратники действительно находились в самолёте. Пригожинские телеграм-каналы утверждают, что самолёт мог быть сбит российскими военными. Обозревателей и пользователей соцсетей также удивила молниеносная реакция "Росавиации", которая опубликовала список находящихся на борту. О причастности государства к произошедшему высказались ряд общественных деятелей:

"Эта акция демонстративная. В конце концов Пригожина можно было тихонько отравить, и он умер бы от инфаркта, как многие предыдущие противники Путина или его генералы,– полагает Дмитрий Орешкин, политолог, профессор Свободного университета в Риге.– Но здесь несколько факторов сыграло. Во-первых, понятно, что просто одного Пригожина убрать недостаточно. надо убрать его ключевых персонажей, потому что у них наверняка был план Б в случае потери босса. И этот план, наверняка, был не полезен для Владимира Путина. Поэтому идеальный вариант – устранить их всех вместе, что, собственно говоря, и произошло".

Крушение бизнес-джета Пригожина стало первым в истории модели самолёта Embraer Legacy 600.

Зеленский: "Мы не имеем к этому отношения"

Помимо пуска ракеты "земля-воздух" обсуждается версия взрыва на борту.

При этом СК сообщил, что возбудил уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Украина "не имеет отношения" к смерти Пригожина: "все понимают, кто отношение имеет", – заявил в четверг Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

После сообщений о гибели бывшего путинского "повара" и организатора неудавшегося мятежа ровно через два месяца после т. н. "марша на Москву", сочувствующие Пригожину стали приносить символику ЧВК и красные гвоздики к офису компании в Санкт-Петербурге.

К чему готовились власти?

По информации ростовского издания 161.ru, в Ростове-на-Дону, взятом Пригожиным 2 месяца назад, по тревоге собирали сотрудников полиции и росгвардейцев. "Вызывают из отпусков", – заявил источник регионального СМИ.

Телеграм-канал Baza пишет, что вскоре сбору силовиков был дан отбой.

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Проект "Беларускі Гаюн", который занимается мониторингом военной активности в соседней с Россией республике, сообщил, что в вечер крушения бизнес-джета в окрестностях лагеря "вагнеровцев" под Осиповичами фиксировались перебои в работе интернета.

Смерть Пригожина "может ликвидировать присутствие "Вагнера" в Беларуси, уменьшив угрозу для нашей страны и соседей", – так прокомментировала события в Тверской области лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.