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Рухнувший самолёт с Пригожиным: "Мы не имеем к этому отношения" – Зеленский

Российские военные на месте падения одного из обломков рухнувшего самолёта, Куженкино, Тверская область, 24 августа 2023 года.
Российские военные на месте падения одного из обломков рухнувшего самолёта, Куженкино, Тверская область, 24 августа 2023 года. Авторское право AP Photo/Alexander Zemlianichenko
By Alexander Kazakevich
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Был ли основатель ЧВК "Вагнер" среди погибших в Тверской области? Тела всех пассажиров разбившегося самолёта и членов экипажа доставлены на опознание. В Кремле никак не комментировали эти события.

Российские власти расследуют дело о крушении частного самолёта в Тверской области, которое предположительно привели к гибели Евгения Пригожина и его приближённых.

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Бизнес-джет основателя ЧВК "Вагнер" разбился в среду вечером в 50 километрах от резиденции Владимира Путина на Валдае.

Останки всех 7 пассажиров и 3 членов экипажа доставили в морг на опознание. 

Версии случившегося

Ряд СМИ заявили, что глава наёмников и его соратники действительно находились в самолёте. Пригожинские телеграм-каналы утверждают, что самолёт мог быть сбит российскими военными. Обозревателей и пользователей соцсетей также удивила молниеносная реакция "Росавиации", которая опубликовала список находящихся на борту. О причастности государства к произошедшему высказались ряд общественных деятелей:

"Эта акция демонстративная. В конце концов Пригожина можно было тихонько отравить, и он умер бы от инфаркта, как многие предыдущие противники Путина или его генералы, полагает Дмитрий Орешкин, политолог, профессор Свободного университета в Риге.– Но здесь несколько факторов сыграло. Во-первых, понятно, что просто одного Пригожина убрать недостаточно. надо убрать его ключевых персонажей, потому что у них наверняка был план Б в случае потери босса. И этот план, наверняка, был не полезен для Владимира Путина. Поэтому идеальный вариант – устранить их всех вместе, что, собственно говоря, и произошло".

Крушение бизнес-джета Пригожина стало первым в истории модели самолёта Embraer Legacy 600. 

Зеленский: "Мы не имеем к этому отношения"

Помимо пуска ракеты "земля-воздух" обсуждается версия взрыва на борту. 

При этом СК сообщил, что возбудил уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Украина "не имеет отношения" к смерти Пригожина: "все понимают, кто отношение имеет", – заявил в четверг Владимир Зеленский во время общения с журналистами. 

После сообщений о гибели бывшего путинского "повара" и организатора неудавшегося мятежа ровно через два месяца после т. н. "марша на Москву", сочувствующие Пригожину стали приносить символику ЧВК и красные гвоздики к офису компании в Санкт-Петербурге. 

К чему готовились власти?

По информации ростовского издания 161.ru, в Ростове-на-Дону, взятом Пригожиным 2 месяца назад, по тревоге собирали сотрудников полиции и росгвардейцев. "Вызывают из отпусков", – заявил источник регионального СМИ.

Телеграм-канал Baza пишет, что вскоре сбору силовиков был дан отбой.

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Проект "Беларускі Гаюн", который занимается мониторингом военной активности в соседней с Россией республике, сообщил, что в вечер крушения бизнес-джета в окрестностях лагеря "вагнеровцев" под Осиповичами фиксировались перебои в работе интернета.

Смерть Пригожина "может ликвидировать присутствие "Вагнера" в Беларуси, уменьшив угрозу для нашей страны и соседей", – так прокомментировала события в Тверской области лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

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