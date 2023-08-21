10-я годовщина химической атаки в Гуте

Прошло десять лет со дня химической атаки в пригороде Дамаска Гуте.Тогда погибли сотни мирных людей. Сирийский режим отрицает причастность к этому преступлению.

Десять лет назад в пригороде Дамаска Гуте в результате химической атаки погибли по разным данным от 480 до 1500 человек. Расследование миссий ООН подтвердило, что тогда был использован зарин, одно из самых токсичных боевых отравляющих веществ.

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Нападение произошло на фоне гражданской войны в Сирии, продолжающегося конфликта между правительственными и оппозиционными силами.

ЕС, США и ряд других стран возлагают ответственность за это преступление на сирийского президента Башара Асада. Сирийский режим, Россия и Иран заявляют, что химическое оружие применила оппозиция.