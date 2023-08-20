В Румынии бушует лихорадка Западного Нила

Врачи советует быть очень осторожными, потому что от этой болезни вакцины нет. В Румынии растет число случаев инфицирования вирусом Западного Нила.

В Румынии наблюдается всплеск случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Вирус переносится комарами и клещами. РЕКЛАМА По данным ВОЗ, 80% инфицированных людей не чувствуют абсолютно никаких симптомов. У 20% развивается лихорадка. У 4,5% болезнь заканчивается летальным исходом. Вакцины, разработанной для людей, не существует. Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание, характеризующееся высокой температурой, серозным воспалением мозговых оболочек, системным поражением слизистых оболочек, и лимфаденопатией и, реже, сыпью. Особенно уязвимы люди старше 50 лет.