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В Румынии бушует лихорадка Западного Нила

Бухарест, Румыния
Бухарест, Румыния Авторское право ROTVR via EBU
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Врачи советует быть очень осторожными, потому что от этой болезни вакцины нет. В Румынии растет число случаев инфицирования вирусом Западного Нила.

В Румынии наблюдается всплеск случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Вирус переносится комарами и клещами. 

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По данным ВОЗ, 80% инфицированных людей не чувствуют абсолютно никаких симптомов. У 20% развивается лихорадка. У 4,5% болезнь заканчивается летальным исходом.

Вакцины, разработанной для людей, не существует.

Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание, характеризующееся высокой температурой, серозным воспалением мозговых оболочек, системным поражением слизистых оболочек, и лимфаденопатией и, реже, сыпью.

Особенно уязвимы люди старше 50 лет.

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