Вдова кандидата в президенты Эквадора: "Его убило государство"

Супруга убитого кандидата в президенты Эквадора от движения "Строить" (Construye) Фернандо Вильявисенсио считает, что государство не обеспечило его безопасность. По её мнению, за убийством могут стоять "корреисты" – сторонники бывшего президента Рафаэля Корреа.

Вероника Сараус, вдова кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио, застреленного 9 августа, назвала убийство мужа "государственным преступлением", а также выступила с обвинениями в адрес сторонников экс-главы государства Рафаэля Корреа, который скрывается в Бельгии.

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Три года назад на родине его заочно приговорили к 8 годам лишения свободы по делу о коррупции. Не последнюю роль в этом сыграло журналистское расследование Вильявисенсио.

Беглый политик отрицает какую-либо причастность к убийству.

На пресс-конференцию вдова кандидата пришла в каске и бронежилете. По её словам, её жизнь и жизнь её детей находится в опасности.

Они не обеспечили ему должную защиту. Государство отвечало за безопасность Фернандо, поэтому именно государство несёт прямую ответственность за убийство моего мужа, Фернандо Вильявисенсио. Государству ещё предстоит дать ответы на многочисленные вопросы о том, что произошло. Вероника Сараус вдова Фернандо Вильявисенсио

Место Вильявисенсио в избирательном бюллетене, скорее всего, займёт его бывший партнёр по тандему, защитница мангровых лесов Андреа Гонсалес, которая метила в вице-президенты.

По делу о политическом убийстве на данный момент задержаны шестеро предполагаемых исполнителей преступления – граждан Колумбии. Пока неясно, кто является заказчиком расправы над кандидатом в президенты. За несколько дней до трагедии Вильявисенсио заявил, что ему угрожал глава банды "Лос Чонерос" Адольфо Масиас по прозвищу "Фито", который осуждён на 34 года.

Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил на платформе X, ранее известной как Twitter, что "Фито" переведён в тюрьму максимально строгого режима Ла Рока "в целях безопасности граждан и заключённых".

AFP сообщает, что в трансфере принимали участие около 4 тысяч вооружённых солдат и полицейских.