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Срочная новость. Футболистки Швеции выходят на третье место в ЧМ после победы над Австралией

Футболистки Швеции выходят на третье место в ЧМ после победы над Австралией
Авторское право Tertius Pickard/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
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Со счетом 2:0 шведки завоевывают бронзу на ЧМ по женскому футболу

Финал впереди, но пока команда Швеции празднует победу над футболистками из Австралии. 

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Шведки в четвертый раз в истории завоевали бронзовые медали чемпионата мира по футболу обыграв австралиек со счетом 2:0.

На 30-й минуте с пенальти мяч забила Фридолина Рольфё. 

На 62-й минуте отличилась форвард Швеции Косоваре Асланни, забив австралийкам второй гол.

В воскресенье за кубок сразятся команды Испании и Англии, которые впервые в истории женского футбола вышли в финал. 

Таким образом, все медали чемпионата мира 2023 отправятся в Европу.

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