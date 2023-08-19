Футболистки Швеции выходят на третье место в ЧМ после победы над Австралией

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Со счетом 2:0 шведки завоевывают бронзу на ЧМ по женскому футболу
Финал впереди, но пока команда Швеции празднует победу над футболистками из Австралии.
Шведки в четвертый раз в истории завоевали бронзовые медали чемпионата мира по футболу обыграв австралиек со счетом 2:0.
На 30-й минуте с пенальти мяч забила Фридолина Рольфё.
На 62-й минуте отличилась форвард Швеции Косоваре Асланни, забив австралийкам второй гол.
В воскресенье за кубок сразятся команды Испании и Англии, которые впервые в истории женского футбола вышли в финал.
Таким образом, все медали чемпионата мира 2023 отправятся в Европу.