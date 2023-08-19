Первый день Гран-при по дзюдо в Загребе: триумф сборной Бразилии

Джессика Перейра и Виллиан Лима взяли золото на "Арене Загреб", обеспечив лидерство сборной Бразилии. Далее в турнирной таблице расположились сербы. У Испании и Украины по одной золотой и бронзовой медали.

От средневековых улиц и достопримечательностей до современной архитектуры и яркой ночной жизни: Загреб – город контрастов, современный мегаполис с богатой историей и культурой. На эти выходные столица Хорватия стала ещё и домом для мирового дзюдо.

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Перед стартом Гран-при 600 детей со всей Хорватии посетили тренировочный лагерь по дзюдо в Загребе под руководством Майлинды Кельменди и Хедвиг Каракаш. Звёзды обучили юных поклонников этого вида спорта основам дзюдо в дружелюбной обстановке, а также рассказали о таких важных качествах в жизни, как самоконтроль, смелость и уважение. Этот опыт начинающие дзюдоисты не забудут.

Поединки первого дня Гран-при проходили на заполненной толпой "Арене Загреб". В категории до 48 кг Мирейя Лапуэрта Комас завоевала свою первую золотую медаль Мирового тура, одержав победу над более опытной соперницей – Милицей Николич. Испанка получила две оценки вадза-ари.

Церемонию награждения провела генеральный секретарь Международной федерации дзюдо (IJF) Лиза Аллан.

Это потрясающе, я не ожидала такого результата, когда выходила на татами. Я сразу ощутила энергетику, мощь трибун. Это было так здорово. Когда я была чуть моложе, я только могла мечтать о таком, а теперь это стало реальностью, я так счастлива! Мирейя Лапуэрта Комас испанская дзюдоистка, победительница Гран-при 2023 в Загребе

У мужчин в весе до 60 кг украинец Дильшот Халматов атаковал на протяжении всего поединка и в итоге одержал тактическую победу, вызвав ликование местных болельщиков.

Золотую медаль спортсмен получил из рук посла IJF Антонио Кастро.

В категории до 52 кг не было равных бразильянке Джессике Перейре. В течение всего дня она была в фантастической форме, а в финале вырвала вадза-ари и обеспечила себе победу.

Медали вручал рефери-супервайзер IJF Карло Кностер.

В весе до 66 кг отличился соотечественник Перейры – Виллиан Лима. Потрясающе отработав в полуфинале, он уверенно вступил в борьбу за золото. Решающий поединок перешёл в голден-скор, где заслуженную победу праздновал бразилец. Это его первое золото этапа Мирового тура.

Медалистов наградил главный судейский директор IJF Армен Багдасаров.

Загреб – невероятное место для меня, потому что именно здесь проходило юниорское первенство Европы, где я завоевал золото. Это уже моя вторая медаль высшего достоинства, и снова это произошло в Загребе. У многих остались хорошие воспоминания об этом городе, и я рад, что снова здесь стою на высшей ступене подиума! Виллиан Лима бразильский дзюдоист, победитель Гран-при 2023 в Загребе

В весе до 57 кг сербка Марица Перисич блестяще применила технику жертвоприношения (сутеми-вадза), за ней последовало удержание. В итоге у сербки иппон и золотая медаль – первая после успеха на турнире Большого Шлема в Тбилиси в начале года.

Спортсменку наградил главный судейский директор IJF Флорин Даниэль Ласкау.

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Это были победы первого дня Гран-при 2023 в Загребе! Местные дети с удовольствием болели за своих любимых спортсменов, впереди ещё два дня состязаний и новые герои!