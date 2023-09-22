Дзюдо: победы первого дня Большого шлема в Баку

By Euronews & IJF

Хозяева турнира – сборная Азербайджана – завоевали по одной золотой и серебряной медали. С таким же результатом первый день поединков на татами завершили дзюдоисты из Косова и Японии.

В Баку стартовал турнир Большого шлема по дзюдо имени Гейдара Алиева.

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Соревнования в городе на Каспии с потрясающей архитектурой и живой культурой официально открыли представители Международной федерации дзюдо (IJF) и властей страны.

Местные поклонники болели за своих героев и принимали участие в мероприятиях, организованных национальной федерацией.

В первый день прошли поединки в лёгких весовых категориях. В весе до 48 кг итальянка Ассунта Скутто, занимающая первую строчку в мировом рейтинге, встретилась c любимицей бакинских трибун Лейлой Алиевой. Несмотря на упорную борьбу, азербайджанская спортсменка уступила итальянской суперзвезде, которая показала мастер-класс по борьбе в партере.

Церемонию награждения провела заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Марьяна Василева.

Победить, несмотря на усталость, – отличный результат для меня! Это означает, что я совершенствуюсь, я очень рада золотой медали. Ассунта Скуто итальянская дзюдоистка, победительница Большого шлема имена Гейдара Алиева

У мужчин в категории до 60 кг Рамазан Абдулаев одолел Гамзата Заирбекова. За применённую технику удержания он был удостоен оценки вадза-ари. После схватки на татами соперники и друзья обнялись, показав, что такое спортивный дух и ценности дзюдо.

Медали вручил вице-президент IJF Ласло Тот.

В финале категории до 52 кг сошлись японка Кисуми Омори и олимпийская чемпионка из Косова Дистрия Красничи, напряжённый поединок перешёл в голден-скор, где тактическая победа досталась представительнице Японии.

Спортсменок наградил генеральный директор IJF Влад Маринеску.

В весе до 66 кг местные болельщики возлагали большие надежды на Яшара Наджафова, за золото с ним боролся Такеши Такеока. Но мощный бросок-подхват ути-мата обеспечил победу представителю Азербайджана всего за 13 секунд. Ликующая публика получила то, что хотела.

Спортсмена наградил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана Азер Алиев.

Я хотел завоевать золото, потому что выступаю в родных стенах, и мне это удалось. Азербайджанцы любят дзюдо, вся страна смотрела поединок. Благодарю всех за поддержку. Яшар Наджафов азербайджанский дзюдоист, победитель Большого шлема имена Гейдара Алиева

В заключительной схватке первого дня Нора Гякова из Косова продемонстрировала преимущество над грузинкой Этери Липартелиани. Оценка вадза-ари обеспечила победу олимпийской чемпионке.

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Свою медаль она получила из рук главного судейского директора IJF Флорина Даниэля Ласкау.

Азербайджанские дзюдоисты подтвердили свою репутацию одной из сильнейших сборных. Во второй день Большого шлема имени Гейдара Алиева награды оспорят представители средних весовых категорий. Не пропустите захватывающее дзюдо