Дзюдо: первый день Hungary Masters 2023 в Будапеште

В первый день турнира в столице Венгрии три золотых награды завоевали дзюдоисты Японии, по одной - у представителей Франции и Канады.

С четвертого по шестое августа в столице Венгрии Будапеште проходит турнир Hungary Masters 2023, в котором принимают участие лучшие дзюдоисты планеты. Победа на татами позволит набрать очки, необходимые для поездки на Олимпийские игры будущего года в Париже. Побороться за них в Будапешт приехали свыше 400 спортсменов из 59 стран.

В весовой категории до 48 кгу женщин золото завоевала Вакана Кога из Японии. В финале она одолела американку Марию Селию Лаборде, завоевав свою первую медаль высшей пробы на турнирах Masters. Церемонию награждения провела посол Международной федерации дзюдо, японская принцесса Нобуко.

В категории до 60 кг у мужчин вторую золотую медаль для Японии выиграл Рюдзю Нагаяма. Он победил монгольского дзюдоиста Ариунболда Энхтайвана. Финальная схватка длилась почти девять минут. Нагаяма стал трехкратным победителем турниров Masters. Медали победителю и призерам вручил председатель совета директоров Taishan Group Бянь Чжилян.

В финале в весе до 52 кгвстретились олимпийская чемпионка Дистрия Красничи из Косова и француженка Амандин Бушар. Борьба была упорной, в основное время победительница не была выявлена. В дополнительное время первой приём на оценку удалось провести француженке. Бушар завоевала свое второе золото на турнирах Masters. Гендиректор Ultima Group Макс-Эрве Жорж вручил медали.

"Я всегда рада бороться с мастерами высокого уровня, потому что мне нравится преодолевать трудности. Мне очень важно было сегодня вернуться на вершину", - сказала Бушар после победы.

В весе до 66 кглучшим стал 21-летний Рёма Танака из Японии. В финале он провел невероятный бросок на оценку "иппон" против первого номера рейтинга в этой весовой категории Дениса Виеру из Молдавии. Спортсменов наградил президент Tianjin Shengzhi Sport Ltd Цзюньюань Чжан.

"Я впервые участвовал в соревнованиях Masters, каждый день тренировался, чтобы победить. Сегодня мне это удалось, так что я очень счастлив", - сказал Танака после финальной схватки.

В весе до 57 кг у женщин в финал вышли представительницы Канады и Франции Джессика Климкейт и Сара Леони Сизик. В дополнительное время Климкейт удалось провести прием на высшую оценку. Для канадской дзюдоистки это также первое в карьере золото Masters. Медаль ей вручил президент президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки Мустафа Берраф.

Неплохой день на татами провела и титулованная венгерская дзюдоистка Река Пупп, показав вдохновлящее юных спортсменов дзюдо.

Японские дзюдоисты в первый день соревнований выиграли три золотых награды, по одной - у представителей Франции и Канады.

В субботу на спортивной арене имени Ласло Паппа в Будапеште будут разыграны еще четыре комплекта медалей.