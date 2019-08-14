В поисках терапевта: "врачебные пустыни" во Франции

"Мэрия деревни Сен-Ромен-сюр-Шер разыскивает терапевта" - подобные объявления, вывешенные на гигантских транспарантах вдоль дорог, можно встретить во Франции все чаще. Проблема "врачебных пустынь", то есть отсутствия в данном населенном пункте врача, в данном районе - больницы или роддома, не нова. О ней активно заговорили еще 5 лет назад, но с каждым годом ситуация усугубляется.

"В нашей деревне была консультация, в которой работали три врача, - рассказывает Мишель Троньон, мэр деревни с двухтысячным населением , - но все они на сегодняшний день ушли на пенсию, а найти им замену мы не можем, такое происходит во многих других деревнях"...

Департамент Луар-и-Шер в центре Франции входит в первую десятку списка "врачебных пустынь" Франции, хотя находится всего в двух часах езды от Парижа. Здесь на одного врача приходится 750 человек. Многие специалисты просто отказываются записывать на прием новых пациентов, а у тех, кто соглашаются, очередь достигает минимум 2 недель.

"Жить в месте, где нет врачей, непросто, - говорит житель Сен-Ромен-сюр-Шер Лоик Боже. - Чтобы попасть на прием, надо проделать от пятнадцати до тридцати километров".

"Постоянно находиться за рулем (в том числе, чтобы проконсультироваться с врачом) в молодости, возможно, еще терпимо, но с возрастом, поверьте, это дается все тяжелее", - добавляет другой местный житель Франсуа Приуж.

Мэр Сен-Ромен-сюр-Шер говорит, что поиск терапевта - его абсолютный приоритет, ведь на нем лежит ответственность за здоровье двух тысяч жителей деревни. Перекладывать эту задачу на власти соседних населенных пунктов, по его мнению, не выход.

Патрик Портон принимает пациентов в соседнем городке. Ему 55, и он считается "молодым специалистом". Именно к нему обращаются те, кто не нашел врача по соседству.

"Для меня это постоянный стресс, потому что мой рабочий график не резиновый, - говорит он. - Я могу принять 30, ну 35 пациентов в день. Но это максимум, больше - просто невозможно!"

В середине июля французский Сенат одобрил в окончательном чтении Закон о здравоохранении. Борьбе с явлением "врачебных пустынь " в нем отводится значительное место. И если раньше мэрии некоторых деревень и городов предлагали врачам привилегированные условия, чтобы заманить их в удаленные районы сельской местности, то теперь, в соответствии с новым текстом, интерны (выпускники медицинских институтов) должны будут проходить полугодовую практику в неукомплектованных врачами регионах.

"Дистанционная медицина - одно из решений, которое может существенно облегчить жизнь затерянным населенным пунктам, - передает из центра Франции наш специальный корреспондент Райан Томпсон. - Тем более, что разработки есть: французская компания создала мобильный кабинет для видеоконсультаций с врачом".

"Мое изобретение для дистанционных консультаций позволяет врачу видеть пациента лицом к лицу, для многих это крайне важно", - говорит Франк Бодино, генеральный директор компании H4D.

Райан решил протестировать изобретение: "Мобильный кабинет напоминает каюту, - рассказывает он. - При этом все так же, как в обычном кабинете врача: есть термометр и стетоскоп, а у меня - французская карточка социального страхования".

- Добрый день, господин Томпсон? - появляется на экране лицо врача.

- Да, это я, здравствуйте!

- На первый взгляд, вы абсолютно здоровы, но давайте проверим!

У нашего корреспондента измеряют температуру, пульс. Затем врач слушает его легкие дистанционно и даже заглядывает в уши через микрокамеру.

"В конце я получаю рецепт, благодаря встроенному сканеру, и прочие рекомендации врача", - заключает Райан Томпсон.

Компания H4 заявляет, что социальное страхование готово взять на себя расходы по размещению мобильных кабинетов INVISION в мэриях, аптеках и домах престарелых.

Тем не менее, в Сен-Ромен-сюр-Шер не все уверены, что изобретение станет панацеей от всех бед.