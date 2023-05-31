Илон Маск напрямую общается с китайскими министрами

Илон Маск провёл переговоры с высшими китайскими чиновниками. Темой общения бизнесмена с властями Китая стали инвестиции и нормализация отношений с США.

Глава компании Tesla Илон Маск посетил Пекин, чтобы обсудить будущие совместные проекты. Во время визита он встретился с рядом крупных чиновников, включая министра иностранных дел и министра промышленности.

Tesla намерена расширять свою деятельность в Китае: в апреле компания объявила о планах строительства нового завода по производству аккумуляторов.

Во время встречи с главой китайского МИДа, как сообщили в ведомстве, Маск выступил за разрядку экономической напряженности между США и Китаем.

Международные инициативы Илона Маска могут стать предметом дебатов для Белого дома. Ещё в ноябре президент США Джо Байден заявил, что контакты Маска с другими странами "возможно следует тщательно изучить".