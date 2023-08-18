Шпионы среди нас: как действует российская разведка в Европе?

В последние полтора года из европейских стран выдворили немало российских дипломатов. Кремль пытается сохранить свои шпионские сети за счёт агентов глубокого внедрения и "спящих ячеек", считают эксперты.

Недавно в Великобритании арестовали трёх граждан Болгарии по обвинению вшпионаже в пользу России.По мнению ряда аналитиков, это дело служит очередным свидетельством того, как российская разведка пытается адаптироваться к возросшим рискам, используя новые методы работы в Европе.

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На первый взгляд эти трое людей - ничем не примечательные, со вполне обычными биографией и жизнью, если судить по их профилям в соцсетях.

Орлин Русев на LinkedIn указал, что владеет бизнесом, связанным с перехватом коммуникаций и электронных сигналов. Мужчина также утверждает, что в начале своей карьеры он был советником в министерстве энергетики Болгарии.

В профиле LinkedIn Катрин Ивановой сказано, что она работает лаборантом в частной медицинской компании.

Бизер Джамбазов, как сообщает BBC, якобы работал водителем в больницах.

Джамбазов и Иванова в паре руководят общественной организацией, оказывающей услуги болгарам, проживающим в Великобритании. Причём, по информации BBC, в их обязанности входит ознакомление с "культурой и нормами британского общества".

Что же говорят нам эти анкетные данные о том, какую шпионскую работу они могли выполнять? Прежде всего, разберёмся в методах работы российских спецслужб.

Что из себя представляет российская шпионская сеть?

FILE: Image of man in car covertly taking photographs Canva

Российские шпионские сети в Европе (как и во всем мире) - делятся на четыре основные категории:

шпионы, работающие в иностранных посольствах под видом дипломатов;

завербованные чиновники или политики, которые получают деньги за предоставление информации;

глубоко законспирированные агенты, известные как "нелегалы", которые живут внешне нормальной жизнью (русские агенты обычно выдают себя за выходцев из другой страны), возможно, занимаются бизнесом, имеют семью, сохраняя своё прикрытие иногда на протяжении десятилетий;

"спящие" шпионские ячейки, как, например, болгары, разоблачённые в Лондоне. Их задача - выжидать и наблюдать, налаживать контакты и пытаться получить доступ к людям, которые могут стать объектами шпионажа.

Раньше ГРУ занималось внешней разведкой России, а ФСБ - внутренней, но сейчас эти роли несколько поменялись.

"Российская система такова, что разграничение сфер их полномочий всё более и более размыто, оба ведомства должны иметь удвоенные компетенции, чтобы__проверять и контролировать друг друга", - поясняет Рыгор Нижникау, эксперт по России из Финского института международных отношений (FIIA). Он утверждает, что задачи у них схожи, но часто структуры конкурируют между собой.

"Например, у ФСБ есть внешнее управление, и его роль расширяется, так что оно отвечает за операции в Украине, где имеет сейчас огромное присутствие. А ГРУ занимается деятельностью России на Западе", - добавляет он.

FILE: FILE - People walk past an entrance of the Russian embassy in Berlin, Germany, Friday, Sept. 4, 2020. Michael Sohn/AP

Российские посольства остались без кадров

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года сотни сотрудников российских дипмиссий в странах Европы были объявлены персонами нон грата.

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Это лишило Кремль столь необходимой категории сотрудников разведки, которые могли контролировать агентов на местах или проводить собственные операции по сбору разведданных, считают некоторые аналитики.

"Многие российские дипломаты, шпионы, были высланы. Их кадровые ресурсы резко сократились", - поясняет Максим Лебрен, замдиректора Европейского центра передового опыта по борьбе с гибридными угрозами (Hybrid CoE), объединяющего в Хельсинки экспертов из 33 стран и тесно сотрудничающего с ЕС и НАТО.

"Поэтому теперь им приходится полагаться на обычных россиян за границей или на людей из других стран, например, из Болгарии, которых можно принудить к разговору с кем-то или к сбору информации на их рабочем месте, возможно, в какой-то технологической компании", - сказал Лебрен в интервью Euronews.

Рыгор Нижников подтверждает, что России нужно было "заполнить пустоту" в своих посольствах, и она "начала привлекать к работе спящих агентов" для выполнения задач, которые обычно выполняют сотрудники разведки в диппредставительствах за рубежом.

Какую работу выполняют российские агенты?

В последнее время в Европе было немало примеров, когда российских агентов ловили с поличным: от "нелегала", пытавшегося устроиться на работу в Международный уголовный суд в Гааге, до охранника британского посольства в Берлине, завербованного для шпионажа в пользу Москвы, и многих других.

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В Норвегии полковник ГРУ выдавала себя за студента магистратуры из Бразилии в университете Тромсе. Там он участвовал в работе исследовательской группы,которая сотрудничала с норвежскими государственными ведомствами по вопросам гибридных угроз, связанных с арктическим регионом.

"Этот аспект чрезвычайно важен для составления профилей этих случайных людей. Они могут выдавать себя за студентов, знакомиться с преподавателями или секретарями, которые занимаются проектами по обеспечению безопасности", - говорит Максим Лебрен из Hybrid CoE.

"У нас было несколько случаев не шпионажа, а скорее наблюдения за работой видных преподавателей университетов, которые не подозревали, что их новый студент был оперативником ФСБ или ГРУ", - добавляет Лебрен.

"Такой случай шпионажа очень трудно выявить".

FILE: Man takes covert picture of couple Canva

Другой недавний случай связан с российской шпионкой, которая выдавал себя за владелицу ювелирного магазина в Неаполе.

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В течение почти десяти лет светская львица дружила с высокопоставленными чиновниками НАТО и даже завела роман с одним из них. Поймали её тогда, когда номер её паспорта оказался в списке номеров просроченных документов в Беларуси, и это привлекло внимание журналистовBelingcat.

"Обычная практика, когда высокопоставленных чиновников Великобритании или НАТО пытаются напрямую завербовать, тогда они становятся вашими шпионами, - рассказывает эксперт по России Рыгор Нижников. - Но случается и так, что эти люди ненароком становятся источниками информации. Агент может познакомиться с женой высокопоставленного чиновника и таким образом получить доступ к этому человеку. На операцию могут уйти годы, и человек, даже не осознавая того, может стать активом российской разведки", - говорит он в интервью Euronews.

Спящие агенты, поясняет Нижников, могут быть обычными людьми, знакомыми, приятелями, друзьями семьи, "и вы никогда не догадаетесь, что прямо перед вашим носом идёт операция иностранной разведки".

FILE: A view of Lubyanskaya Square with the historical the Federal Security Service (FSB, Soviet KGB successor) building, left, in Moscow, Russia, Wednesday, July 12, 2023. AP

Кого чаще вербуют российские спецслужбы?

Для экспертов, знающих не понаслышке о работе спецслужб, нет ничего удивительного в том, что Кремль задействует болгар в качестве "спящих агентов".

"Болгарин может быть более открыт для склонения к шпионажу в пользу России, чем британец", - говорит Максим Лебрен из Hybrid CoE.

"Гибридная разведка имеет представление о социальных вопросах - о чём думают люди, каковы ожидания населения, и если требуется, умеет надавить на болевые точки" - поясняет он.

"После вербовки новый агент может получить деньги на переезд в Британию, например, на открытие бизнеса, просто на нормальную жизнь. Возможно, его даже не попросят ничего сделать на первых порах, кроме как обустроиться".

Как объясняет Рыгор Нижников, ФСБ и ГРУ чаще ищут потенциальных агентов в странах, которые раньше входили в коммунистический блок.

"Возможно, они сами или члены их семей были завербованы ещё во времена коммунизма или посткоммунизма. В Болгарии и Румынии у русских есть большие возможности и многлетние связи", - говорит он.

"Что делает эти страны сравнительно лёгкой мишенью для России, которой труднее завербовать того же британца или послать в Соединённое Королевство российских агентов".