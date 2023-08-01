AP

Один из руководителей компании подозревается в том, что лично передавал микросхемы российским заказчикам и отправлял их китайским производителям вооружений.

Французский суд предъявил предварительные обвинения двум гражданам Китая и двум французам в рамках расследования дела о передаче передовых технологий ведущего поставщика микросхем в КНР и РФ в обход санкций и экспортного контроля.

Расследование в отношении компании Ommic, производителя полупроводников из парижского региона, было начато национальной прокуратурой Франции, специализирующейся на делах, связанных с распространением оружия.

Расследование ведется с марта

По словам представителя французской судебной власти, говорившего на условиях анонимности, в настоящее время ведется расследование по подозрению в незаконном экспорте, подделке документов и других предполагаемых преступлениях.

По словам чиновника, в марте официальное расследование было начато в отношении четырех человек - двух граждан Франции и двух граждан КНР. Это означает, что у следствия имеются серьезные доказательства.

По словам представителя судебной власти, двум из четырех подозреваемых предъявлены предварительные обвинения в передаче "охраняемых результатов интеллектуальной деятельности" иностранному государству. Представитель суда и прокуратуры, которая также специализируется на делах о терроризме, не стали вдаваться в подробности расследования.

Передача французских технологий

Первой об этом деле сообщила газета Le Parisien. В статье говорилось, что КНР и РФ были переданы охраняемые технологии на сумму около 12 млн евро.

В частности, французский менеджер компании подозревается в том, что лично поставлял микросхемы российским клиентам. По данным газеты, продукция также экспортировалась китайским производителям вооружений с помощью поддельных документов.

По данным газеты, в 2018 году китайский бизнесмен, связанный с оборонной промышленностью КНР, приобрел контрольный пакет акций и получил контроль над компанией Ommic.

Франция подозревает китайского инвестора в стремлении передать КНР эти технологии, в частности, процесс производства полупроводников, на котором специализируется Ommic, пишет газета.

Американская компания Macom Technology Solutions Holdings Inc., поставщик полупроводников из Лоуэлла (штат Массачусетс), объявила в феврале о приобретении Ommic за 38,5 млн евро. По сообщению Le Parisien, перед продажей компании французские судебные власти лишили китайского инвестора его доли и временно передали компанию под контроль государства.

Компания Macom заявила, что портфель микросхем Ommic и ноу-хау в области проектирования укрепят ее позиции на рынках телекоммуникаций, аэрокосмической и оборонной промышленности.