Кишинев выслал дипломатов РФ на пике скандала

Власти Молдавии распорядились серьезно сократить штата посольства РФ. Дипломаты и члены их семей вылетели домой спецбортом.

Десятки дипломатов, а также техперсонал посольства Российской Федерации и члены их семей - всего около 70 человек - покинули Республику Молдова. Из Москвы за ними прислали специальный борт.

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Решение на две трети сократить дипведомство в Молдавии приняли после недавнего скандала с антеннами, установленными на крыше посольства РФ в Кишиневе. На рост числа антенн, якобы применяемых для слежки, обратили внимание журналисты. Посол РФ в Молдове Олег Васнецов заявил, что антенны нужны для связи, а не для разведки.