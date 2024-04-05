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Честерский зоопарк: у детёныша редкого вида жирафов "выход в свет"

Иди две недели ждала своей первой прогулки.
Иди две недели ждала своей первой прогулки. Авторское право Brian Inganga/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Alexander Kazakevich
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И́ди две недели ждала своей первой прогулки. Жирафы Ротшильда – особо охраняемый вид. В дикой природе его представителей осталось менее чем 700.

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В Честерском зоопарке, на северо-западе Англии, празднуют первую прогулку детёныша редкого жирафа Ротшильда. 

Камеры запечатлели, как девочка-жираф по имени Иди, которая появилась на свет две недели назад, резвится на свежем воздухе вместе с родителями и другими сородичами.

Несмотря на то, что Иди встала на ноги через несколько минут после рождения, ей нужно было набраться сил.

Иди назвали в честь озера Эдуард – самого маленького из Великих озёр Африки.

Жираф Ротшильда был почти полностью истреблён в Кении, Уганде и Судане из-за охоты, а также в результате потери среды обитания. Осталось всего около 2500 особей, большинство из которых содержатся в зоопарках, и только около 700 жирафов живут в дикой природе, в заповедниках Кении и Уганды.

Это высочайшие млекопитающие в мире, их рост может достигать 6 метров.

От других подвидов жираф Ротшильда отличается количеством рожек (вместо двух – пять) и более тёмным окрасом с широким рисунком в виде белых полосок.

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