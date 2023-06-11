Под натиском огня в Канаде эвакуируются тысячи людей

Исторические пожары в Канаде вынуждают эвакуировать тысячи людей. На помощь едут пожарные из разных стран.

Канада борется с неконтролируемыми пожарами. Новые и распостраняющиеся очаги возгорания вынуждают эвакуировать тысячи людей по всей стране. Власти предупредили, что такая ситуация может продолжаться всё лето.

С начала года сожжены почти 46 тыс. кв. км территории, что намного выше предыдущих средних показателей.

Франция, Португалия и Испания направили в Канаду более 280 пожарных. В Квебеке вот уже третьи сутки работают французские пожарные и спасатели. Они помогают своим канадским коллегам оперативно организовать противодействие огненной стихии, опустошающей страну.

За последние несколько недель США направили в Канаду сотни пожарных и заявили, что в ближайшее время будет оказана дополнительная помощь.

Поддержка пришла также из Южной Африки, Австралии и Новой Зеландии.