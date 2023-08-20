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Испанские футболистки становятся чемпионами мира, обыграв Англию

ЧМ по футболу среди женщин
ЧМ по футболу среди женщин Авторское право Steve Markham/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
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Испанки одерживают победу со счетом 1:0 над английскими футболистками и впервые в истории становятся чемпионами мира

Испания - чемпион мира по футболу среди женщин. На втором месте - сборная Англии, на третьем - спортсменки из Швеции. Все три приза отправляются в Европу.

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Встреча, состоявшаяся в Сиднее, завершилась со счетом 1:0. Мяч на 29‑й минуте забила Ольга Кармона. Во втором тайме полузащитник испанской команды Дженнифер Эрмосо не сумела реализовать пенальти.

Сборные Испании и Англии впервые в истории играли в финале чемпионата мира. Ранее лучшим достижением испанок был выход в 1/8 финала. Наивысшее достижение англичанок — бронзовые награды чемпионата мира 2015 года.

Нынешний чемпионат мира проходил в Австралии и Новой Зеландии.

Сэм Эшью, Euronews:"Эта победа войдет в число самых выдающихся спортивных достижений. Большая часть этой испанской команды бастовала 11 месяцев назад. Теперь они чемпионки мира. 23-летняя Ольга Кармона стала самым молодым игроком с 2011 года, забившим гол в финале ЧМ по футболу среди женщин. Она творит историю.  Так завершается прекрасный турнир в Австралии и Новой Зеландии".

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