Об афганских женщинах все забыли?

В декабре движение "Талибан" запретило афганским женщинам работать в неправительственных организациях, из-за чего многие из них вынуждены были закрыться.

Euronews поговорил с генеральным секретарем Норвежского совета по делам беженцев Яном Эгеландом, который находится в Афганистане и пытается убедить талибов отменить запрет.

Ян Эгеланд, генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев:"Лидеры "Талибана" говорят мне, что хотят, чтобы мы смогли возобновить работу как можно скорее. И я отвечаю, что мы можем сделать это только в том случае, если наши коллеги-женщины смогут работать бок о бок, вместе и наравне с мужчинами-работниками организаций по оказанию помощи.

Без женского персонала мы не сможем оказывать помощь женщинам, вдовам, матерям-одиночкам, женщинам, находящимся в очень тяжелом положении. Если мужчины помогают женщинам, которые не происходят напрямую из их семьи, это определенно противоречит традициям во многих регионах.

Где послы? Где дипломаты? Где международное сообщество, которое говорило, что женщины и дети Афганистана для них приоритет номер один? Они потратили сотни миллиардов долларов за эти годы. Где они сегодня? Почти никого не видно. Поэтому я бы хотел, чтобы они участвовали и помогали нам. Мы сейчас почти одни здесь".