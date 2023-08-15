COVID-19: опасен ли новый вариант "эрис"?

Заражаемость COVID-19 выросла на 80% за последний месяц. ВОЗ связывает это с быстрым распространением нового варианта коронавируса "эрис"

Число случаев заражения COVID-19 в мире выросло на 80% относительно предыдущего четырехнедельного периода.

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При этом смертность от коронавируса сократилась на 57%. Об этом сообщают данные ВОЗ.

По данным ВОЗ, быстрое распространение получил новый вариант "омикрон"-штамма коронавирусной инфекции — EG.5 — "эрис", который имеет схожие последствия.

ВОЗ призывает не терять бдительность.

Мария Ван Керхов, советник по MERS/COV, ВОЗ:

— Знаете, те успехи, которых они добились во всех этих аспектах: наблюдение, клиническая помощь, профилактика инфекций, контроль, все, что они сделали для COVID 19, - это инвестиции в будущее... Так что демонтаж этих систем действительно недальновиден.

ВОЗ считает, что рост заражаемости коронавирусом связан с более трансмиссивным новым вариантом и ослабленным иммунитетом у населения.

Отмечается, что особенную активность "эрис" получил в Индии и Великобритании.

Мария Ван Керхов, советник по MERS/COV, ВОЗ:

— В зимние месяцы, как известно, люди больше времени проводят в помещении. Но летом люди проводят больше времени в помещении из-за кондиционеров. Этот вирус будет этим пользоваться.

Впервые "эрис" был выявлен в феврале этого года, случаи заражения были зафиксированы в более чем 50 странах.

Но при этом ВОЗ на основании данных считает, что новый вариант представляет низкий риск для здоровья населения.