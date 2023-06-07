Регулятор ЕС: Covid-19 по-прежнему опасен

Новые варианты коронавируса продолжают появляться, они могут быть опасны для наиболее уязвимых категорий граждан (ЕМА).

Коронавирус по-прежнему представляет собой угрозу, предупреждают в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).

5 мая ВОЗ отменила режим глобальной чрезвычайной ситуации, объявленный весной 2020 года в связи с пандемией. Однако Covid-19 всё ещё опасен, в особенности для уязвимых категорий населения, говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе регулятора ЕС.

Отмечается, что EMA "работает над вакцинами от новых вариантов заболевания", которые "продолжают появляться".

Регулятор настоятельно призывает органы общественного здравоохранения "быть начеку", особенно в зимний период.

Коронавирусная инфекция привела к гибели по меньшей мере 20 миллионов человек по всему миру.