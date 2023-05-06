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Эксперт: "Мир должен помнить, что есть и другие вирусы, угрожающие здоровью и жизни людей"

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Архив   -  Авторское право  Tsvangirayi Mukwazhi/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
 Euronews

В пятницу гендиректор ВОЗ сообщил об отмене глобальной чрезвычайной ситуации по COVID-19, заболеванию, причиной которой стал коронавирус. Но существуют другие вирусы и бактерии, представляющие угрозу здоровью людей

Несмотря на то, что ВОЗ объявила о завершении режима ЧС по COVID-19, эксперты предупреждают: вирус останется и все страны должны научиться бороться с ним. 

Респираторные патогены представляли и будут представлять серьезную глобальную угрозу, способную вызвать пандемию, указывают ученые. 

Дэвид Набарро, представитель ВОЗ: "Я хочу, чтобы все поняли: ушел только COVID-19. Но знаете, каждый день ВОЗ получает доклады о других вирусах и бактериях, которые угрожают здоровью людей. Так что я хочу сказать всем: в любое время существуют потенциальные угрозы. Именно поэтому мы поощряем профилактику и гигиену".

Мытье рук - одна из самых эффективных мер по борьбе с распространением инфекционных заболеваний, напоминает ВОЗ.   

По словам главы Всемирной организации здравоохранения, не менее 20 миллионов человек умерли от COVID-19, хотя в ВОЗ поступили сведения о примерно 7 миллионах летальных исходов.

Введение ограничительных мер, вакцинация населения, следование базовым правилам гигиены могли спасти миллионы жизней.

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