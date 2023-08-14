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Швеция: уровень террористической опасности возрос

Мигрант из Ирака Салван Момика поджигает страницы Корана
Мигрант из Ирака Салван Момика поджигает страницы Корана Авторское право кадр из репортажа
By Euronews
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Власти Швеции подтверждают, что уровень террористической опасности в стране повысился, но санкционировали новую акцию мигрантов из Ирака в центре Стокгольма, на которой те вновь подожгли страницы Корана.

В столице Швеции Стокгольме состоялась еще одна акция с сожжением Корана. Ее организовали двое мигрантов из Ирака. Однако их действия не нашли поддержки у оказавшихся рядом прохожих. Одного из недовольных, который попытался сорвать акцию, задержала полиция.

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Митинги с демонстративным осквернением священной для мусульман книги вызывают гневные протесты в исламских странах.

Полиция и правительство Швеции сообщили, что ситуация в сфере безопасности в стране ухудшилась, так как представители террористических группировок призывают к нападениям.

Власти Великобритании и США предупреждают своих граждан, желающих посетить  эту скандинавскую страну, о повышенной угрозе террористических атак.

Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер сообщил, что полиция ужесточает пограничный контроль и будет тщательнее проверять въезжающих на шведскую территорию.

Мы находимся в более серьёзной ситуации с точки зрения безопасности, чем полгода назад
Гуннар Стрёммер
министр юстиции Швеции

"Швеция превратилась из "законной" цели для террористических атак, как одна из западных стран, в приоритетную. В течение лета и полиция безопасности, и правительство сообщали, что сейчас мы находимся в более серьезной ситуации с точки зрения безопасности, чем полгода назад", - отметил Стрёммер.

Шведские официальные лица неоднократно осуждали действия тех, кто осквернял Коран, отмечая при этом, что жители страны имеют "конституционно защищенное право на свободу собраний и выражение взглядов".

Вместе с тем, сейчас власти Швеции рассматривают возможность внесения поправок в законодательство, которые позволят предотвратить подобные действия демонстрантов.

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