Перемещения "Вагнера" в Беларуси: "фантазии" и реальность

Один из бойцов "Вагнера" назвал информацию о переброске сил ЧВК из Беларуси в Россию "фантазией". Институт изучения войны признает, что статус предполагаемого ухода части боевиков остается неясным

ЧВК "Вагнер" сохраняет свое присутствие в Беларуси, и статус ее предполагаемого ухода в Россию, остается неясным, - говорится в последнем отчете Института изучения войны (ISW).

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На спутниковых снимках, сделанных 9 августа, видно значительное количество машин в лагере "Вагнера" в белорусской деревне Цель под Осиповичами. Это может даже указывать на то, что в период с 1 по 9 августа на базу прибыло больше машин.

Источник, связанный с "Вагнером", укрепил опровержение предполагаемого бойца группировки, в котором тот заявил, что предположения о переброске являются "фантазиями", хотя признал, что многие наемники сами часто не знают о своем развертывании до последнего момента.

Украинские источники по-прежнему сообщают о расширении деятельности "Вагнера" в Брестской области, а источник, связанный с ЧВК, опубликовал 10 августа кадры, на которых видно, что инструкторы "Вагнера" продолжают обучать белорусских военнослужащих.

7 августа министерство обороны Беларуси объявило, что 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада проведет учения в районе Гродно на северо-западе Беларуси, недалеко от польско-литовской границы.

В министерстве заявили, что учения призваны учесть уроки, извлеченные российскими военными в Украине.

Минобороны Великобритании заявляет: существует реальная возможность того, что к белорусским войскам присоединится небольшое количество инструкторов "Вагнер", которые будут выполнять учебную роль.