Береговая охрана и гуманитарные суда спасают людей в Средиземном море

Суда со спасёнными мигрантами прибывают в итальянские порты. SOS Méditerrannée заявила о крупнейшей операции в истории гуманитарной миссии Ocean Viking.

Крупнейшая спасательная операция в истории судна Ocean Viking – за двое суток в водах Средиземного моря были спасены более 600 мигрантов. Всего экипаж совершил 15 остановок, в основном у берегов Туниса.

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По данным НПО SOS Méditerranée, среди выживших около 150 несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Люди следовали в Европу из Судана, Буркина-Фасо, Бенина, Бангладеш и других стран.

Судно временно пришвартовалось на острове Лампедуза, позже оно отправилось в Чивитавеккью, регион Лацио, которую итальянские власти обозначили в качестве безопасного порта для высадки.

При этом Лампедуза продолжает принимать сотни людей, спасённых патрульными катерами береговой охраны и таможенной службы Италии.

Греческая береговая охрана спасла десятки мигрантов, которые находились на перегруженном паруснике в международных водах.

Судно Life Support, принадлежащее организации Emergency, доставило в Неаполь 76 человек, терпящих бедствие в водах Мальты.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), центральное Средиземноморье – самый опасный миграционный маршрут в мире.

По оценкам ООН, с начала года в Европу по морю прибыли около 120 тысяч мигрантов, порядка 2 тысяч погибли или числятся пропавшими без вести.

В июне в восточной части Средиземного моря произошло крушение рыболовного судна с мигрантами на борту, ставшее одним из самых смертоносных на последние годы.