Папа римский обеспокоен судьбой мигрантов

Католические епископы Средиземноморья обсудят проблемы миграции на встрече в Марселе в сентябре. К ним присоединится глава Святого Престола.

Папа римский Франциск крайне обеспокоен проблемами миграции. Об этом понтифик сказал журналистам во время возвращения в Ватикан из Португалии, где находился с апостольским визитом.

В сентябре глава Святого Престола намерен обсудить тему миграции в ходе визита в Марсель, где пройдут так называемые "Средиземноморские встречи" католических епископов.

Франциск, папа римский: "Епископы Средиземноморья проведут эту встречу, в том числе с некоторыми политиками, чтобы серьезно поразмышлять о трагедии мигрантов. Средиземноморье — это кладбище, но не самое большое кладбище. Самое большое кладбище в Северной Африке. Это ужасно".

В Португалии папа римский присутствовал на мероприятиях, посвященных Всемирному дню молодежи.

В Марсель понтифик должен направиться 22 сентября. В начале сентября в планах папы Франциска апостольский визит в Монголию