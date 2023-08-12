Прощание с убитым кандидатом в президенты

До прихода в политику Фернадо Вильявисенсио был независимым журналистом и занимался расследованием коррупции в предыдущих правительствах.

В Эквадоре простились с кандидатом в президенты Фернандо Вильявисенсио, который в минувшую среду был застрелен во время предвыборного митинга в Кито. В результате покушения ранения получили 9 человек.

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Генеральная прокуратура страны заявила о задержании шестерых граждан Колумбии по подозрению в причастности к убийству.

До прихода в политику Вильявисенсио был независимым журналистом и занимался расследованием коррупции в предыдущих правительствах.

Ответственность за покушение взяла на себя преступная группировка Los Lobos ("Волки"), связанная с наркокартелем в Мексике

Президент Эквадора Гильермо Лассо ввел режим ЧС сроком на два месяца.

Фернандо Вильявисенсио был одним из самых ярых критиков правительства президента Рафаэля Корреа в 2007-2017 гг.

Он подал множество судебных жалоб на высокопоставленных членов правительства Корреа, в том числе и на самого экс-президента. За критику Корреа он был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за клевету и бежал на территорию индейцев в Эквадоре, а затем получил убежище в соседнем Перу.

Одно из расследований Вильявисенсио привело к возбуждению уголовного дела и вынесению восьмилетнего приговора по обвинению Корреа в коррупции. Бывший президент, переехавший в Бельгию в 2017 году, был заочно осужден в апреле 2020 года.