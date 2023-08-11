Швецию выдали за Сирию: действительно ли эта страна ЕС наводнена мигрантами?

Вирусный ролик в соцсетях утверждает, что Швеция из-за большого наплыва мигрантов сейчас напоминает Ближний Восток. Правда это или ложь?

Недавно по соцсетям разлетелось ставшее вирусным видео, которое якобы показывает, что сегодняшняя Швеция из-за огромного наплыва мигрантов больше напоминает Ближний Восток. Так ли это на самом деле?

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This is Sweden in 2023. Notice the lack of actual Swedes. Sweden is an occupied country 😡😡 A once beautiful country Posted by Jimmy Garner on Sunday, July 30, 2023

Многие пользователи соцсетей, в том числе члены ультраправой партии "Британия превыше всего", утверждают, что этот ролик является доказательством того, что Швеция оккупирована иностранцами.

Где было снято это видео?

Выполнив обратный поиск изображений, мы обнаружили, что это видео не имеет ничего общего со Швецией. На самом деле оно было снято в сирийском Алеппо.

Оригинальное восьмиминутное видео было размещено на YouTube в июне 2022 года аккаунтом, который описывает себя как документирующий повседневную жизнь в Сирии.

Часть видео, показанная в вирусном ролике, начинается с отметки 1:03.

По данным Youtube-канала, оригинальный клип был снят на рынке Аббара в Алеппо.

Чтобы проверить, так ли это, мы провели обратный поиск изображения этого момента, где вы можете увидеть характерную скульптуру и мечеть.

Мы нашли стоковое фото с той же структурой и мечетью, подтверждающее, что это действительно было снято в центре Алеппо.

Размещает ли Швеция больше всего беженцев в Европе?

Согласно отчету Агентства ЕС по вопросам предоставления убежища за 2023 год, Швеция действительно занимает второе место после Германии по количеству беженцев, переселенных в 2022 году.

Однако если посмотреть на количество переселенных беженцев, по отношению к населению стран, принявших их, то картина несколько иная.

По данным Миграционной обсерватории, в 2008–2021 годах наибольшее количество беженцев по отношению к их населению приняли Норвегия, Швеция и Финляндия.