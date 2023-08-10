Норвегия во власти шторма "Ганс"

Тысячи людей эвакуированы из опасных районов Норвегии из-за наводнений и оползней, вызванных ливнями. По данным метеорологов, в ближайшие дни погода не улучшится.

На Норвегию и другие страны северной Европы обрушился шторм "Ганс". Стихия нанесла значительный материальный ущерб всему региону. В Швеции от наводнения пострадал горнолыжный курорт Оре. Оползни повредили дороги и дома. В Гётеборге затоплен Рыбный порт.

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Ранее по меньшей мере три человека пострадали после того, как из-за обрушившейся насыпи сошел с рельсов пассажирский поезд.

В Норвегии в результате наводнений, вызванных проливными дождями, частично прорвало плотину на гидроэлектростанции Браске рай дфосс на реке Гломма.

Населенные пункты, расположенные ниже по течению, были эвакуированы, о пострадавших не сообщалось. Правительство направило вертолеты, чтобы помочь службам экстренной помощи вывезти людей из опасных районов.

Полиция сообщила, что ситуация на плотине постоянно оценивается. В городке Хёмседал во время наводнения смыло мобильный дом.

В четверг Норвежское управление водных ресурсов и энергетики повысило предупреждение о наводнениях и оползнях с оранжевого до красного уровня для некоторых частей южной Норвегии. Метеорологи также объявили красный уровень погодной опасности.