Протест против насилия над коренными народами Амазонии

В Сан-Паулу представители коренных народов Бразилии вышли на демонстрацию с требованием к правительству усилить защиту заповедников в тропических лесах. Ранее стало известно о гибели нескольких индейцев из племени Гуахахара — один из них получил несколько огнестрельных ранений, второго сбила машина. Племя охраняет свои территории, изгоняя оттуда лесорубов, скотоводов и других пришельцев.