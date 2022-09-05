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Бразилия

Протест против насилия над коренными народами Амазонии

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 Euronews
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Протест против насилия над представителями коренных народов
Протест против насилия над представителями коренных народов   -   Авторское право  Andre Penner/The Associated Press

В Сан-Паулу представители коренных народов Бразилии вышли на демонстрацию с требованием к правительству усилить защиту заповедников в тропических лесах. Ранее стало известно о гибели нескольких индейцев из племени Гуахахара — один из них получил несколько огнестрельных ранений, второго сбила машина. Племя охраняет свои территории, изгоняя оттуда лесорубов, скотоводов и других пришельцев.