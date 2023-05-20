EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader
Италия

Джорджа Мелони возвращается в Италию с саммита G7 из-за чрезвычайной ситуации на севере страны

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите "Большой семерки" в Японии
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите "Большой семерки" в Японии   -  Авторское право  Susan Walsh/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Михаил Саленков

Итальянский премьер посетит пострадавшие от стихийного бедствия районы страны в воскресенье. Ситуация на севере Италии остается сложной, ожидаются новые разливы рек и затопления.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони покидает саммит "Большой семерки" из-за ЧС с наводнением в ее стране. 

В регионе Эмилия-Романья, на севере Италии, обстановка остается крайне сложной. 

Из-за дождей ожидаются разливы рек и новые затопления.

В районе Равенны, где ситуация наиболее тяжелая, эвакуированы более 27 тысяч человек. Местные СМИ сообщают о нехватке питьевой воды и продовольствия.

Вертолет, занятый в ремонтных работах линий электропередачи, упал в зоне, пострадавшей от наводнения в Италии, сообщило агентство АНСА. Четыре человека пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. 

По данным на пятницу, количество погибших в результате наводнения в Эмилии-Романье достигло 14. Один человек считается пропавшим без вести.

Несколько населенных пунктов отрезаны из-за схода оползней.

Также по теме

Эмилия-Романья под водой: самые катастрофические последствия за 100 лет

Многомиллиардный ущерб от наводнений

Наводнение в Италии