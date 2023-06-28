Потомки жертв нацизма требуют компенсаций

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Частный иск подан на фоне бесплодных официальных призывов Варшавы

В Польше потомки двух жертв нацизма требуют компенсации от компаний Bayer и Henschel. Во время войны Тадеуша Следзинского принудительно направили в трудовой лагерь дочерней фирмы «Байера», а предприятие, принадлежавшее Леопольду Веллишу, было захвачено «Хеншелем». Их потомки требуют 4,3 млн евро.

Моника Бжозовска-Пасека, юрист фонда «Защитники защитников»:

«Тадеуш Следзинский до войны зарабатывал 950 злотых. Он был отличным инженером, 29 патентов. Леопольд Веллиш был богатым финансистом, предпринимателем и филантропом. Мы рассчитываем компенсацию исходя из достоверных данных. То есть, столько они получили бы, если бы не война. Мы считаем, что в таких ситуациях, когда кто-то извлёк выгоду из чужого ущерба, должна быть выплачена компенсация. Это и есть справедливость».

Этот частный иск подан на фоне непрекращающихся официальных требований репараций, которые польское руководство выдвигает Берлину. Варшава требует примерно 1,3 триллиона евро, обращаясь за поддержкой к США и в ООН.

Аркадиуш Мулярчик, зам.министра иностранных дел Польши:

«Наша деятельность носит в первую очередь информативный и дипломатический характер. Мы пытаемся заинтересовать международные организации, и зарубежных партнёров проблемой несправедливости после Второй мировой войны в отношении разных стран, асимметричного отношения к немцам, разным странам и нациям. Мы указываем, что это нарушает элементарные принципы международного права, верховенства закона и прав человека».

Сведения о новом разбирательстве представители Германии «приняли к сведению», но комментировать его отказываются.

Посольство Германии в Польше заявило, что «позиция немецкого федерального правительства остаётся неизменной», и по мнению Берлина, «этот вопрос закрыт», поскольку Польская народная республика отказалась от всех неурегулированных репараций ещё в 1953 году.

В Польше такую позицию не признают, заявляя, что в 53-м этот шаг был сделан под давлением СССР. Так или иначе, обе стороны уже много лет остаются при своём, несмотря на довольно резкие заявления ряда польских политиков.

Лукаш Ясинский, Польский институт международных отношений:

«Наследие Второй мировой войны тяжёлым бременем ложится на польско-немецкие отношения и, вероятно, продолжит давить и в ближайшие десятилетия. Существуют опасения прецедента. Ведь если бы немцы сказали, что они выплатят репарации Польше, полностью или частично, тогда другие страны почти наверняка встали бы в очередь».

Магдалена Ходовник, Euronews:

«Сегодня мнения поляков по вопросу репараций со стороны Германии разделены. Некоторые говорят, что эту тему уже пора бы закрыть. Другие – что только компенсации закроют её. Немцы, со своей стороны, похоже, делают вид, что этого вопроса просто не существует».