Трамп намерен требовать отвода судьи по делу о штурме Капитолия

Экс-президент США Трамп заявил, что с назначенным судьей он не может рассчитывать на честный процесс по делу о беспорядках на Капитолийском холме в Вашингтоне в январе 2021 года. Его команда будет требовать отвода судьи Тани Чаткэн.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он и его представители будут требовать отвода судьи Федерального суда округа Колумбия Тани Чаткэн. По словам Трампа, с этой судьей он не может рассчитывать на честный процесс по делу о беспорядках на Капитолийском холме в Вашингтоне в январе 2021 года.

Трампу были предъявлены обвинения по четырём пунктам, включая заговор с целью обмана властей США, фальсификацию свидетельских показаний и нарушение прав американских граждан. По самому серьёзному из них политику грозит до 20 лет тюрьмы. Трамп заявляет о своей невиновности.