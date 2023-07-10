Разрушительное наводнение в США

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Разрушены мосты и дороги, отменены авиарейса

Разрушительное наводнение на северо-востоке США. В Нью-Йорке, Пенсильвании, Нью-Джерси выпала месячная норма осадков. В нескольких районах объявлено чрезвычайное положение. Разлилась река Гудзон. Сообщается по меньшей мере об одном погибшем и нескольких пропавших без вести. Разрушены мосты, затоплены автострады, отменены более 1500 авиарейсов.

Местных жителей призывают перебираться на возвышенности. К некоторым населённым пунктам у спасателей до сих пор нет доступа из-за разрушенной инфраструктуры.