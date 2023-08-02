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Пекин столкнулся с беспрецедентным наводнением

Люди идут по закрытому мосту, частично затопленному разлившейся рекой / Провинция Хэбэй, Китай.
Люди идут по закрытому мосту, частично затопленному разлившейся рекой / Провинция Хэбэй, Китай. Авторское право Andy Wong/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Кнарик Хачатрян

Около 20 человек погибли на севере Китая из-за наводнений. Более 133 тысяч пострадали.

Спасатели в Китае пытаются добраться до людей, заблокированных в результате наводнения в одном из кварталов Пекина после нескольких дней беспрецедентных ливневых дождей.  Вертолёты сбрасывают грузы в отдалё нные районы, где дороги были затоплены.

За последние несколько дней жертвами стихии стали по меньшей мере 20 человек, 27 числятся пропавшими без вести,  еще более  133 тысяч пострадали в городах по всему региону.  Непрекращающиеся дожди вызвали внезапные наводнения, в результате которых были затоплены улицы, вырваны с корнем деревья и повреждены линии электропередач. .

Наводнение застало пекинские власти врасплох. В китайской столице обычно сухое лето и стабильно тёплая погода. 

Самое смертоносное наводнение в Китае были в 1998 году, когда погибли 4 150 человек.

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