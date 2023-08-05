В Пакистане арестован экс-премьер Имран Хан

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан арестован в Лахоре, его приговорили к 3 годам лишения свободы по делу о коррупции

Бывший премьер-министр Пакистана и председатель оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имран Хан был арестован в субботу после того, как его приговорили к трем годам лишения свободы в связи с делом о подарках, которые он получал на посту главы правительства.

Хан был признан виновным в коррупции. Суд также обязал его выплатить штраф в размере 100 тыс. рупий (1,2 тыс. долларов).

Как сообщил адвокат экс-премьера, на слушаниях не присутствовавшего, он был арестован в своей резиденции в городе Лахоре.

Имран Хан после отстранения от власти стал объектом более 150 судебных разбирательств, обвинения в которых, по его словам, носят политический характер.

Адвокаты Хана намерены обжаловать приговор.