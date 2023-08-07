Протесты в Пакистане в поддержку осуждённого экс-премьера

Сотни сторонников Имрана Хана вышли в минувшее воскресенье на улицы в разных районах Пакистана. Они возмущены приговором экс-премьеру.

Недавно Хан был признан виновным по нескольким делам о коррупции, приговорен к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч рупий. Протесты однако оказались не столь массовыми, как ожидалось.

Среди прочего, Имрана Хана обвинили в использовании семейного целевого фонда для хищения бюджета, а также в продаже в личных целях предметов, подаренных ему как главе правительства.

В первый раз Хана арестовали в мае, но по стране вспыхнули массовые протесты, и его отпустили.

Второй раз экс-премьера арестовали в субботу. Но на этот раз протесты в его поддержку оказались не столь массовыми - во всяком случае пока.

Партия Хана "Техрик-и-Инсаф" ("Пакистанское движение за справедливость") обжаловала приговор. На сегодняшний день это крупнейшая оппозиционная сила, у которой 30 из 342 мест в парламенте. Но недавний сканадл вокруг Хана наверняка подорвут её влияние.

Имран Хан после отстранения от власти стал объектом более 150 судебных разбирательств, обвинения в которых, по его словам, носят политический характер.