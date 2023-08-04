Дональд Трамп не признал вину по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, назвав обвинения в свой адрес "политически мотивированными".

В четверг Бывший президент США прибыл в Федеральный суд столичного округа Колумбия в Вашингтоне. Там ему предъявили обвинения по четырём пунктам, включая заговор с целью обмана властей США, фальсификацию свидетельских показаний и нарушение прав американских граждан. По самому серьёзному из них Трампу грозит до 20 лет тюрьмы.

Обвинительное заключение зачитывали около получаса.

В 45-страничном обвинительном акте, среди прочего, говорится о создании экс-президентом "преступной схемы", "подрыве основ американской демократии" и попытке срыва подсчёта голосов 150 миллионов американцев с целью остаться у власти.

Дональд Трамп, бывший президент США:

"Это очень печальный день для Америки. Происходящее - не что иное, как преследование политического оппонента. Такого не должно было случиться в Америке. Это преследование человека, который лидирует с очень, очень существенным отрывом на республиканских праймериз и намного опережает Байдена".

Согласно опросам, 77-летний политик и бизнесмен значительно опережает других кандидатов от республиканской партии на грядущих президентских выборах.

Бывший глава Белого дома уверен, что судебные дела против него - попытка сорвать его предвыборную кампанию.

В его отношении также предъявлены обвинения в фальсификации отчётов с целью скрыть выплату крупной суммы за молчание порнозвезде и некорректное обращение с секретными файлами.

Следующее заседание суда с участием Трампа пройдёт 28 августа под председательством федерального судьи Тани Чуткан. На нём будет назначена дата судебного разбирательства.