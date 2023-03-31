Дональду Трампу предъявлено уголовное обвинение, экс-президент заявил о "политическом преследовании"Комментарии
Дональд Трамп стал первым бывшим президентом США, которому предъявлено уголовное обвинение.
Большое жюри Манхэттена выдвинуло 76-летнему политику обвинения, связанные с платежами, сделанными во время президентской кампании 2016 года, и предназначенными для покупки молчания о внебрачных сексуальных контактах.
В центре обвинений - платеж на 130 долларов, предназначенный порнозвезде Сторми Дэниелс. Утверждается, что его сделал адвокат Майкл Коэн по поручению Трампа. При этом политика обвиняют не в самом платеже как таковом, а в том, что он якобы был оформлен как "траты на политическую кампанию", что можно квалифицировать как мошенничество. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и свое отношение к полученным ею выплатам.
В своей соцсети Трамп назвал предъявленное ему обвинение «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне».
Ряд видных республиканцев, включая спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, выступили против судебного разбирательства в отношении Трампа и обвинили окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга в превышении полномочий по политическим мотивам. Республиканский губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что его штат не будет помогать в возможном запросе об экстрадиции экс-президента США Дональда Трампа, учитывая сомнительные обстоятельства дела.
В то же время, лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер опубликовал заявление, в котором говорится, что "Трамп должен подчиняться тем же законам, что и каждый американец".
Телеканал CNN распространил заявление представителя Брэгга, в котором говорится, что офис прокурора связался с адвокатом Трампа, чтобы "согласовать его явку" в суд для предъявления обвинения".
Ожидается, что бывший президент Дональд Трамп предстанет перед судом во вторник. Председательствовать будет судья Хуан Мерчан, сообщил телеканал, сославшись на многочисленные источники.