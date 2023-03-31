Дональд Трамп стал первым бывшим президентом США, которому предъявлено уголовное обвинение.

Большое жюри Манхэттена выдвинуло 76-летнему политику обвинения, связанные с платежами, сделанными во время президентской кампании 2016 года, и предназначенными для покупки молчания о внебрачных сексуальных контактах.

В центре обвинений - платеж на 130 долларов, предназначенный порнозвезде Сторми Дэниелс. Утверждается, что его сделал адвокат Майкл Коэн по поручению Трампа. При этом политика обвиняют не в самом платеже как таковом, а в том, что он якобы был оформлен как "траты на политическую кампанию", что можно квалифицировать как мошенничество. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и свое отношение к полученным ею выплатам.

В своей соцсети Трамп назвал предъявленное ему обвинение «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне».

«С юридической точки зрения, это дело не повлияет на президентскую гонку 2024 года. Если Трамп выиграет, то, поскольку действующий президент не сможет быть привлечен к уголовной ответственности, дело придется прекратить. Но даже если Трампа осудят до выборов, эти обвинения не лишат его права занимать государственные должности». Нима Рахмани бывший федеральный прокурор

Ряд видных республиканцев, включая спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, выступили против судебного разбирательства в отношении Трампа и обвинили окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга в превышении полномочий по политическим мотивам. Республиканский губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что его штат не будет помогать в возможном запросе об экстрадиции экс-президента США Дональда Трампа, учитывая сомнительные обстоятельства дела.

В то же время, лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер опубликовал заявление, в котором говорится, что "Трамп должен подчиняться тем же законам, что и каждый американец".

Телеканал CNN распространил заявление представителя Брэгга, в котором говорится, что офис прокурора связался с адвокатом Трампа, чтобы "согласовать его явку" в суд для предъявления обвинения".

Ожидается, что бывший президент Дональд Трамп предстанет перед судом во вторник. Председательствовать будет судья Хуан Мерчан, сообщил телеканал, сославшись на многочисленные источники.