Трамп не признает себя виновным ни по одному из 37 пунктов обвинения по делу о секретных документах

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Дональд Трамп, которому во вторник в суде зачитали обвинения, связанные с вывозом секретных материалов из Белого дома, не признает себя виновным ни по одному из 37 пунктов

Бывший президент Дональд Трамп, которому грозит судебное преследование за халатное обращение с государственными секретами после ухода из Белого дома, во вторник во время своего исторического появления в федеральном суде Майами не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях.

"Мы признаем себя невиновными без всяких сомнений", - заявил его адвокат Тодд Бланш во время слушаний.

76-летнего республиканца обвиняют в том, что он поставил под угрозу безопасность США, храня конфиденциальные документы, включая военные планы и информацию о ядерном оружии, в туалетах и кладовых своей роскошной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Он также обвиняется в отказе вернуть эти документы, несмотря на постановления суда, за что ему были предъявлены обвинения в "незаконном сокрытии информации о национальной безопасности", а также в "препятствовании правосудию" и "лжесвидетельстве".

После предъявления обвинения Трамп заявил, что его "подставили", с целью не допустить его участия в предвыборной гонке против президента-демократа Джо Байдена, который также баллотируется на второй срок.