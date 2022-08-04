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Ливан

В Бейруте во 2-ю годовщину трагедии в порту рухнули силосные башни

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 Вероника Доваль
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Две силосные башни рухнули в морском порту Бейрута
Две силосные башни рухнули в морском порту Бейрута   -   Авторское право  Hussein Malla/Copyright 2022 The Associated Press. All right reserved

Две силосные башни рухнули в Бейруте перед акцией в память о взрыве в порту ливанской столицы, который произошел ровно два года назад. Как сообщили местные власти, пострадавших нет благодаря своевременно принятым мерам безопасности. Обрушение было ожидаемым после того, как 31 июля рухнули три части бетонных конструкций, где ранее произошло воспламенение оставшейся на дне зерновой массы.

Чтобы отметить вторую годовщину трагедии, тысячи людей собрались на эстакаде напротив порта с национальными флагами и фотографиями погибших.

Участники митинга и марша памяти по улицам города потребовали привлечь к ответственности виновников катастрофы. Многие ливанцы считают, что власти не продвинулись вперед в расследовании преступления, к которому, по их убеждению, привела коррупция и пренебрежение служебными обязанностями.

Из-за взрыва хранившейся на складе в порту аммиачной селитры, мощность которого составила полторы тысячи тонн в тротиловом эквиваленте, были уничтожены тысячи домов. Погибли 280 человек. Более трехсот тысяч человек лишились крова.