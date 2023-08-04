Эндрю Тейт освобождён из-под домашнего ареста

Скандальный британо-американский блогер и кикбоксер Эндрю Тейт освобожден из-под домашнего ареста в ожидании суда по делу о торговле людьми и помещен под судебный надзор.

Такое решение принял в пятницу Апелляционный суд Бухареста. Та же ограничительная мера, которая действительна сроком на 60 дней, распространена также на брата Эндрю, Тристана Тейта, проходящего по тому же делу.

Братья были арестованы в Румынии в декабре 2022 года. Им предъявлены обвинения в изнасиловании, контрабанде людьми и создании преступной группировки с целью сексуальной эксплуатации женщин.

В марте 2023-го по решению суда их из-под стражи отправили под домашний арест.