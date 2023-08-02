"Осетровое" суперлуние августа

Euronews

Первое полнолуние августа называют "осетровым". Считается, что так его называли индейцы, поскольку именно август - лучшее время для ловли осетра в Великих озерах.

В ночь на среду жители разных частей мира смогли наблюдать первое из двух августовских суперлуний. Особенно эффектно это выглядело в небе над древними храмами Греции.

Суперлуние — это полнолуние, которое находится ближе к Земле, чем обычное. Из-за этого Луна выглядит несколько ярче и больше.

Первое полнолуние августа известно как "осетровое". Считается, что так его называли индейцы, поскольку именно август — лучшее время для ловли осетра в Великих озерах.

Как ожидается, во время второго за месяц, так называемого "голубого" полнолуния, в ночь на 30 августа спутник Земли окажется еще ближе. Такое явление повторится только в 2037 году.