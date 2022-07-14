Жители Земли наблюдали "суперлуние"

В ночь на четверг жители Земли наблюдали "cуперлуние" - так астрономы называют сочетание перигея и полнолуния, когда расстояние между Землей и Луной сокращается до минимума. Это событие происходит раз в год.

Непривычно огромный диск можно было наблюдать в разных частях света после 21.00. Луна подошла к Земле на 357 263 км и около полуночи достигла максимальной высоты над южным горизонтом.

В московском планетарии уточнили, что "всю ночь до восхода Солнца "суперлуна" сияла в созвездии Стрелец".