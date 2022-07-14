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мир

Жители Земли наблюдали "суперлуние"

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 Euronews
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Суперлуние под Санкт-Петербургом, 13 июля 2022 г.
Суперлуние под Санкт-Петербургом, 13 июля 2022 г.   -   Авторское право  Dmitri Lovetsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

В ночь на четверг жители Земли наблюдали "cуперлуние" - так астрономы называют сочетание перигея и полнолуния, когда расстояние между Землей и Луной сокращается до минимума. Это событие происходит раз в год.

Непривычно огромный диск можно было наблюдать в разных частях света после 21.00. Луна подошла к Земле на 357 263 км и около полуночи достигла максимальной высоты над южным горизонтом. 

В московском планетарии уточнили, что "всю ночь до восхода Солнца "суперлуна" сияла в созвездии Стрелец".